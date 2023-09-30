35 uzman hekim ile hizmet verilen hastanede doktor kalmadı yalanı

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, 100 bin nüfuslu ilçenin tek hastanesinde görevli olan 17 pratisyen hekim, geçen günlerde istifa etti. Hastanenin acil servisinde ise sadece bir doktor kaldığı, gece yarısından sonra onun da sadece acilde kırmızı alan ve sarı alan hastalarına sağlık hizmeti verdiği, yeşil alan hastalarına bakılmadığı, bu haftaların çevre hastanelere yönlendirildiği belirtildi. Doktor olmayan yeşil alan bölümünde, hastane başhekim yardımcısının bir günlüğüne görev yaptığı, şimdilerde ise bu bölümde doktor olmadığı için hastaların mağdur olduğu belirtildi.

"Acil serviste acil doktor nasıl olmaz?"

Üç gün önce 8 yaşındaki çocuğunu yüksek ateş, kusma gibi şikâyetlerle gece 02.00'de hastanenin acil servisine götürdüğü ancak doktor olmadığı için Niksar'a ya da Taşova'ya gidilmesi gerektiğinin kendisine söylendiğini belirten Selim K. adlı yurttaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Acil servise sıra almaya gittim" dediler ki 'sıra veremiyoruz.' Neden diye sordum, 'yeşil alanda doktorumuz yok' dediler. Ben de doktorun molaya çıktığını düşündüm. 'Bekleyeyim' dedim. 'Beklemeyin başka ilçelere gidin' dediler. 'Gece 03.00'te ben nereye gideyim?' diye sordum. En yakın ilçe yarım saat uzaklıkta. Dediler ki 'Pratisyen ve muayene edecek doktor yok. Doktor olmadığı için muayene yapamıyoruz. İsterseniz Niksar veya Taşova'ya gidin' dediler. Burası acil, 100 bin nüfuslu bir yerde nasıl acil doktoru olmaz? Aracımla Taşova Devlet Hastanesi'ne gittim, sabah 06.00'ya kadar çocuk hastanede yattı. Araba olmasa o saatte o yolu gitme şansım yok. Benim imkanım vardı gittim, ya olmayan ne yapacak? Arabam olmasa taksi ile giderim. Kaç kişinin böyle imkanı var? Burada başka hastane yok, özel hastane de yok. Acil serviste acil doktor nasıl olmaz? 17 pratisyen hekimin başhekimin, baskıları yüzünden gittiği iddia ediliyor. 100 bin nüfuslu bir yerin acil servisinde muayene olmaması skandal."



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İddiayla ilgili açıklama: "Acil serviste 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim görev yapıyor"

İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, bazı basın yayın mecralarında yer alan "Tokat Erbaa Devlet Hastanesinde hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu yıl 11 pratisyen hekimin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazandığı, 5 pratisyen hekimin de TUS'a hazırlanmak amacıyla ayrılmak istediği aktarılan açıklamada, ayrıca 1 hekimin eş durumu ataması nedeniyle yer değişikliğinin olduğu, dolayısıyla planlı şekilde hekimlerin ayrılışının gerçekleştiği vurgulandı.

Hastanede halihazırda 35 uzman hekim ile hizmet verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil servis hizmetlerimiz 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim ve hastanemizin diğer branş uzmanları marifetiyle yürütülmektedir. Hastanemize ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hekimlerimize ilave olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 20 hekim ataması da henüz yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından devinimin kaçınılmaz olduğu personel yönetimi her zaman titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır. Hekimlerimizin TUS'a girerek tıp eğitiminde ilerlemeleri en doğal hakları olduğu gibi istenen de bir durumdur. TUS ile ileri tıp eğitimi almaya hak kazanan hekimlerimizi tebrik ediyoruz. TUS'a hazırlanan hekimlerimize de başarılar diliyoruz. Hastanemizde iddia edildiği gibi toplu istifa durumu söz konusu olmayıp, sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık ve mağduriyet olmadan hasta ve sağlık hizmeti odaklı çalışmalara devam edilmektedir." (AA)