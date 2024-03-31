32 ilde oy verme işlemi başladı
YURT genelinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin 32 ili kapsayan erken oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibari ile başladı.
Türkiye genelinde seçim heyecanı sabah erken saatlerde başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek. Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.
ERKEN OY KULLANILMAYA BAŞLANAN ŞEHİRLER
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin erken oy kullanmaya başlanan şehirler ise şunlar:
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. (DHA)
Gündem
Türkiye yarın sandığa gidiyor! Oy kullanırken seçmen nasıl oy kullanacak? Nelere dikkat etmeliyiz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO