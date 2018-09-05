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32 göçmen ölüm yolculuğunda yakalandı!

İzmir'in Dikili ilçesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu farklı uyruklu 32 göçmen yakalandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
32 göçmen ölüm yolculuğunda yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, göçmenleri fark etti ve durdurdu. Lastik botta bulunan göçmenler, daha sonrada tahliye edildi. 8 Afganistan, 6 Suriye, 4 Dominik, 3 Filistin, 3 Pakistan, 3 Yemen, 2 Orta Afrika, 1 Irak, 1 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
  1. İzmir
  2. Dikili
  3. Kaçak göçmenler
  4. ölüme yolculuk
  5. kaçak mülteciler yakalandı
  6. göçmen operasyonu

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