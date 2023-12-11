  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilal Erdoğan'dan ABD'ye "Gazze" tokadı

Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

İsrail’den skandal “Türkiye” kararı! Eceli gelen köpek cami duvarına…

Cübbeli Ahmet, resmen yerlerinden hoplattı! O sözleri o karıyı bakın ne hale getirdi

Bunlar yüzsüz yüzsüz! Arap şeyhleri öyle bir şey yaptı ki… Sizde hiç utanma yok mu yahu

Sende hiç utanma yok mu be adam! Bunu nasıl yaparsın ihtiyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor
Gündem 30'uncu kattan düştüler
Gündem

30'uncu kattan düştüler

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:21:00 -
30'uncu kattan düştüler

34 katlı apartmanın inşaatının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan işçiler H.İ ve İ.Ö., bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan yere düştü.

ANKARA'da çalıştıkları inşaatın 30'uncu katından düşen işçiler H.İ. ve İ.Ö., hayatını kaybetti.
Olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 katlı apartmanın inşaatının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan işçiler H.İ ve İ.Ö., bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Görgü tanıklarından Yaşar Yiğit, "30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23