300 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım Bankası AŞ, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Bankanın genel müdür yardımcısı Osman Karakütük, ihraca gelen talepten memnun olduklarını belirterek “32’nci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin edilen fonlama tutarı da 5,2 milyar TL’yi buldu” dedi.