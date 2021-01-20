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Aktüel 300 kiloluk sünger kalıbı, yoldan geçen motosikletlinin üzerine düştü
Aktüel

300 kiloluk sünger kalıbı, yoldan geçen motosikletlinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüklü olduğu TIR'dan mobilya işçileri tarafından indirilmek istenilen 300 kilogramlık sünger kalıbı, motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Edip Mustafa'nın (31) üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:28:00 -
300 kiloluk sünger kalıbı, yoldan geçen motosikletlinin üzerine düştü

Olay, saat 13.00'de, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde yaşandı.

Firmada çalışan işçiler, TIR dorsesinde getirilen sünger kalıplarını indirmek istedi. Ancak kalıplardan biri, motosikletiyle yoldan geçen Muhammet Edip Mustafa'nın üzerine düştü. 300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan Mustafa yaralandı.

İşçiler tarafından kurtarılıp, altında kaldığı sünger kalıbının üzerine yatırılan Mustafa, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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