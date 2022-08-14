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Siyaset 30 yıl sonra bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor
Siyaset

30 yıl sonra bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:15:00 -
30 yıl sonra bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.

Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Yorumlar

Al Mîr

Dünyadaki isimlerin yarısı bu şah ile hanimına diğer yarısı hepinize düşmuş yahu...

Huuohhuhaaahuuoouhhhaaaaaa
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