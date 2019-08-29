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30 Ağustos Zaferi’nin 97. yılı

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
30 Ağustos Zaferi’nin 97. yılı

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 97. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.


Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:


"Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 97. Yıldönümü kutlu olsun. 30 Ağustos ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. Ağustos ayı tarihimizde ‘Zaferler ayı’ olarak bilinir. Bugünlerde ecdadımızın Malazgirt’ten Anadolu’ya ilk gelişinin yıldönümünü idrak ediyoruz. Ecdadımızın yaklaşık bin yıl önce bize vatan bıraktığı bu topraklardan, işgal kuvvetlerinin Atatürk’ün liderliğinde kovuluşunun yıldönümünü coşku ile kutlayacağız. Bu vesile ile cennet vatanımızın bize bırakılmasında canlarını veren, şahadet şerbetini için tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos, İstiklâl mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür. 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan üstün başarı ile istiklal mücadelemiz başarıyla zafere ulaşmıştır. Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 30 Ağustos’u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi korkusuzca hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların, tankların, tüfeklerin, uçakların ve bombaların karşısında göğsünü siper etmiştir. Tek derdi “vatan” olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş,vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan milletimiz, ülkemizde; bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 30 Ağustos Zaferini bizlere armağan eden, 97 yıl önce vatan için, ülkemizin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen aziz şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Tarihi nice kahramanlıklarla dolu olan Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde 3. Pençe Harekatı’nı başlattı. Devam eden harekâtta da şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Mücadelesine canla başla devam eden vatanı uğruna canını vermeye hazır hepsi birbirinden kıymetli Mehmetçiğimize de yapmış oldukları mücadelede başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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