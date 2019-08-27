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30 Ağustos Mangala Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Birliği ve NG Zeka Oyunları Mental Aritmetik Eğitim Derneği iş birliği ile yürütülen ‘Hepimiz Zeka Oyunları Oynayabiliriz’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 30 Ağustos Mangala Turnuvasının ödül töreni İÇDAŞ Kongre Merkezinde yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:04
30 Ağustos Mangala Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Birliği ve NG Zeka Oyunları Mental Aritmetik Eğitim Derneği iş birliği ile yürütülen ‘Hepimiz Zeka Oyunları Oynayabiliriz’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 30 Ağustos Mangala Turnuvasının ödül töreni İÇDAŞ Kongre Merkezinde yapıldı.


Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman ve çeşitli kurum, kuruluş temsilcileri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç yaptığı konuşmada, “Üniversitelerin üniversal olmasının içerisinde yer olan önemli bir boyut da araştırma inceleme faaliyetlerinin yanı sıra içinde bulunduğu kurumun sosyal faaliyetlerine ve çeşitli projelerine destek vermektir” diyerek böyle bir programda yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti ve katkısı olan herkese teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, üniversitelerin topluma kaliteli insan yetiştirdiğini, bunun yanı sıra ülkenin, insanlığın gelişimi için araştırma ve yayın faaliyetleri yürüttüğünün altını çizerek zekâ oyunlarının geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “İlerleyen teknoloji ile birlikte beynin daha fazlasının kullanılması için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda zeka oyunlarının beynin kullanım alanının genişletilmesinde, hafızanın geliştirilmesinde kullanıldığını biliyoruz. Her yaştan insanın oynayabileceği zeka oyunlarının toplumda yaygınlaştırması önemli. Bu bağlamda üniversitemizin de içinde olduğu etkinliklerin düzenlenmesi mutluluk verici” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.


Müzik dinletisinin ardından akıl ve zekâ oyunlarının; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, potansiyel alzheimer ya da demans vakalarında kullanılması hakkında Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar kısa bir sunum yaptı. Tören, altı ayrı kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:04
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