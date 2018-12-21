3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi

Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çocuğun yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaşındaki Yağız Efe Süsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.