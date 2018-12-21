3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
Tokat'ta bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanan evden 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenini çıkardı.21 Aralık 2018 Cuma 16:57
Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Çocuğun yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaşındaki Yağız Efe Süsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yangın sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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