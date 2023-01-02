3 SUV modeliyle ilkbaharda yeniden ülkemizde

ONUR YILMAZ

80 ülkeye yayılmış satış ve servis ağıyla 19 yıl üst üste Çin’in ihracat şampiyonu olan Chery, en yeni SUV modelleriyle amiral gemisi TIGGO 8 PRO başta olmak üzere, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapıyor.

Türkiye pazarı için yapılanmasını hızlıca tamamlayan marka, geniş satış ve satış sonrası ağını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yedi farklı alanda faaliyet gösteriyor

Chery Grubu’nun global pazardaki büyüklüğüne vurgu yapan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Chery, “Yenilik, sorumluluk ve karşılıklı yarar” temel konseptine bağlı kalarak küresel etkiye ve rekabet gücüne sahip nitelikli bir işletme olmaya kendini adamış durumda. Chery, küresel kaynakların entegrasyonuyla otomobil iş kolunu odak noktası olarak görerek farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Böylece, 300’den fazla üye işletme ve 150 milyar CNY yıllık gelir ile otomobil, otomobil parçaları, finans, modern hizmetler, akıllı ağlar, gemiler ve emlak dahil olmak üzere yedi farklı alanda faaliyet gösteriyor. Chery, son yıllarda Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarında son derece başarılı satış performansları sergiliyor. Aynı zamanda AB pazarına resmi girişi için aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya da devam ediyor. Türkiye, hem Asya hem Avrupa’da yer alıyor. Ayrıca hem AB adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery’nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor” dedi.

Çin hariç 1500 satış ve servis noktası

Chery Türkiye Başkanı Si, “Chery aynı zamanda küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası. Beş küresel Ar-Ge merkezi, 10 fabrika ve Çin dışında 1500 satış ve servis noktası bulunuyor. Chery satış verileri açısından, 19 yıl üst üste Çin’in 1 numaralı binek araç ihracatçısı unvanını elde etmekle kalmadı, aynı zamanda yılda 410.000 adetlik ihracat performansıyla öncü rolü üstleniyor. Chery’nin küresel satış hacmi 2.35 milyon yurt dışı olmak üzere 11.1 milyon adedi aştı” dedi.

Chery’nin yirmi yılı aşkın süreli teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerileriyle Türkiye’de çok sayıda istihdam sağlamayı ve Türkiye otomobil pazarını etkin bir şekilde yeni bir aşamaya taşımayı planladığını belirten Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, pazara üç yeni model sunacak olan Chery’nin Türk kullanıcılarına daha nitelikli ürünler sunmaya devam ederek böylece Türkiye otomobil pazarını yeni bir aşamaya taşıyacaklarını ve Türkiye’yi Chery’nin AB pazarındaki köprüsü olarak konumlandıracaklarını da belirtti.

“Chery demek “Teknoloji” demek

Chery’nin 20 yıllık tarihinde belli marka değerleri oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Fenghuo Si, “Chery demek ‘Teknoloji’ demek. Biz her sene Ar-Ge’ye çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İkinci önemli değerimiz ise ‘Moda’. Biz çok farklı tasarımcı ile Ar-Ge merkezlerimizde birlikte çalışıyoruz. Bunu başta OMODA 5 modelimizde gördüğünüz üzere net bir şekilde görebilirsiniz. Chery’nin bir diğer önemli marka değeri ise ‘Yeşil’dir. ‘Yeşil’ ise enerji verimliliğini temsil ediyor ve bizim için çok kritik konulardan biri. Çünkü ileri teknolojili ve modern tasarımlı araçları bir yandan geliştirirken bir yandan da elektrikli ve hibrit araçları da üretip çevre konusuna da özellikle odaklanıyoruz. Bu modellerimizi de adım adım Türkiye pazarında satışa sunacağız” dedi.

Premium tasarım

Chery TIGGO 8 PRO, iş hayatında başarılı ve kaliteli yaşamdan keyif alan kentlilere yönelik bir SUV. Kullanıcılara daha lüks ve ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlayan Chery TIGGO 8 PRO’nun iç mekânı, yalın ve zarif bir kaliteyi ortaya koyuyor. Lazer işlemeli kavisli yüzeylere sahip kabin, siyah ve kahverengiden oluşan çift renkli yapısıyla üst sınıf bir atmosfer sunuyor. Açık kahverengi deri koltuklar üç boyut duygusunu geliştiren kapitone teknolojisiyle süsleniyor. Konsol, 24.6 inçlik çift ekran ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran konseptiyle premium markaların benzeri bir genel tasarım sergiliyor. Yeni nesil 4.0 ADAS sisteminin yanı sıra elektronik vites kolu, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve akıllı telefon unutma-hatırlatıcısı gibi işlevlerle Chery TIGGO 8 PRO, lüks tasarım ile üstün teknolojiyi harmanlıyor.

Genç şehirli kullanıcıların beğenisini kazanan şehirli lüks SUV TIGGO 7 PRO, zengin teknoloji donanımlarıyla önemli satış adetlerine ulaşırken yakın zamanda Türk kullanıcılarının da beğenisini kazanmayı hedefliyor. TIGGO 7 PRO, tüketicilerin günlük kullanım kolaylığını önemli ölçüde artıran HD geri görüş kamerası ile donatılıyor. Premium model aynı zamanda aracın çevresini net ve görünür kılmak için 360 derecelik panoramik görünüm ve yüksek çözünürlüklü kamera ile de donatılıyor. Ayrıca TIGGO 7 PRO, 10.25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile, aynı seviyede benzersiz bir üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor.

OMODA 5, Chery’nin “Güvenliği ürünlerine entegre etme” ürün konseptine tam anlamıyla uyarak Euro NCAP güvenlik çarpışma testinden 5 Yıldız aldı. OMODA 5, güç-aktarma sistemleri açısından da tatmin edici bir performans vaat ediyor. OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor.

Türkiye otomotiv pazarına inancın göstergesi

Eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye’nin, tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” diye konuştu. 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Showroom’larımız, ürünlerimizin teknoloji, yeni trendler ve güç unsurlarını ön plana çıkaracak şekilde dizayn edildiler” dedi.

Chery’nin ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacağını vurgulayan Ahu Turan, “İlkbahardan itibaren 3 yeni modelimizle Türkiye pazarına giriş yapacağız. Chery OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve amiral gemimiz TIGGO 8 PRO pazarda satışa sunacağımız ilk 3 model olacak. Göreceğiniz üzere tamamen SUV modellerimizle ilk etapta pazarda yer alacağız, bu modellerin ikisi kompakt SUV segmentinde yer alırken, amiral gemimiz TIGGO 8 PRO ise D segmentinde yer alıyor. Bu 3 modelde de ilk etapta 1.6 litre benzinli motor seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. 2024 yılından itibaren ise Chery’nin üstün teknolojili hibrit ve elektrikli motorizasyonlu model versiyonları pazardaki yerini alacak” açıklamasında bulundu.