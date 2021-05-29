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Aktüel

3 şehir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:03:00 -
3 şehir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde bu akşam kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genellikle hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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