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3 malzemeyle ev yapımı banyo temizlik deterjanı

Banyo temizliği sağlık açısından çok önemli.İşte 3 malzeme ile doğal temizlik deterjanı yapımı...

26 Ekim 2018 Cuma 22:03
3 malzemeyle ev yapımı banyo temizlik deterjanı

MALZEMELER

1 bardak sirke
2 bardak sıvı bulaşık sabunu
10 damla greyfurt esansiyel yağı

YAPIMI

Sirkeyi bir kase içinde mikrodalgaya koyun ve 1 dakika ısıtın. Sonra sirke, bulaşık deterjanı ve esansiyel yağı bir sprey şişesinin içinde birleştirin ve iyice karışması için şişeyi çalkalayın. Hazırladığınız temizleyiciyi duş, lavabo veya küvete püskürtün ve 30 dakika bekletin. Ovalamanıza gerek kalmadan tüm lekeler temizlenecektir. Zorlu kireç lekeleri varsa, sünger veya fırça ile hafifçe ovalayabilirsiniz. Sirke kokusunun banyonuzda kalmasından ise endişelenmeyin. Greyfurt yağı kokuyu maskeler, kalan koku da hızla buharlaşır.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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