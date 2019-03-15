3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!

Süper Lig ekipleri Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor Şenol Güneş'in Milli Takım kadrosu almadığı oyuncuları için tepki gösterdi.

aha önce de Milli Takım'a futbolcuları çağrılmadığı için tepki gösteren Konyaspor, Serkan Kırıntılı'nın fotoğrafını paylaşıp; "Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir." ifadeleri kullanıldı.

Bir tepki de Rizespor'dan

Konyaspor'un ardından Çaykur Rizespor da kalecisi Gökhan Akkan'ın kadroya dahil edilmediği için bir paylaşım yaptı. Gökhan Akkan'ın Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi olduğunun altı çizildi.

Antalyaspor'un Sangare tepkisi

Antalyaspor ise Nazım Sangare'nin kadroya alınmamasını oyuncusunun attığı golleri "Bu da mı gol değil" yazıp paylaşarak eleştirdi.