  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok! Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir! Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz” 7 aylık bebek donarak şehit oldu! Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan sığınak "gelişen tehditlere" karşı yenilendi Korku bacayı sardı! Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi
Dünya 3 kişi aranıyor! Kayıp helikopter parçalanmış halde bulundu
Dünya

3 kişi aranıyor! Kayıp helikopter parçalanmış halde bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
3 kişi aranıyor! Kayıp helikopter parçalanmış halde bulundu

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına Nakadake krateri yakınlarında ulaşıldığı açıklandı.

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında Aso Dağı üzerinde kaybolan gezi helikopterinden üzücü haber geldi. Kumamoto polisinden edinilen bilgilere göre; 3 kişiyi taşıyan kayıp helikopterin enkazı yerel saat ile 16.10 sıralarında Aso Dağı’ndaki Nakadake krateri yakınlarında bulundu. Helikopterdeki 1’i pilot, 2’si Tayvanlı turist 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, kaza anına ait olduğu iddia edilen yeni bir amatör video görüntüsü ortaya çıktı.

 

Helikopterde 3 kişi vardı

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki bir tema parkının pistinden 10.52 sıralarında kalkan Takumi Havacılık firmasına ait gezi helikopteri ile 11.00 sıralarında iletişim kesilmişti. Aso Dağı’ndaki Nakadake kraterine 10 dakikalık keşif turu yapması beklenen helikopterin, planlanan sürede piste dönmediği açıklanmıştı. Bölgede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin de desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı
Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı

Dünya

Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı

Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…
Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…

Dünya

Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor
Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

Dünya

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23