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Gündem 3 ili birbirine bağlayan heyelan nedeniyle çöktü, ulaşım tamamen durdu
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3 ili birbirine bağlayan heyelan nedeniyle çöktü, ulaşım tamamen durdu

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol heyelan nedeniyle çöktü. Düzce-Sakarya yolu trafiğe kapatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:07:00 -
3 ili birbirine bağlayan heyelan nedeniyle çöktü, ulaşım tamamen durdu

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü.

Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan drone'la görüntülendi.

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