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Aktüel 3 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Aktüel

3 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 10:27:00 -
3 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle 165 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerdeki 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de 76 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Muş'ta ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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