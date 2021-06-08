3. “İlahi Aşkın Sesi İlahi Beste Yarışması”na başvurular 10 Haziran'da başlayacak

yeniakit.com.tr

Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı tarafından geleneksel hale getirilmesi amaçlanan "İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi Beste Yarışması", Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. HAN Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilki 2016'da, ikincisi ise 2019'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören yarışma kapsamında çok sayıda ilahi ve naattan oluşan eser, Türk musikisine kazandırılmıştı. Bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesine binaen üçüncüsünün yapılması kararlaştırılan yarışmaya başvurular, 10 Haziran'da başlayacak. Yunus Emre şiirlerinden, edebiyatçı ve bestekar akademisyenler tarafından özenle seçilen 100 güfte içerisinden, yarışmacılar en fazla üç adet eser besteleyerek yarışmaya online olarak başvurabilecekler."Kamil İnsan"ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmayı amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun'un başkanlığını üstlendiği yarışmanın değerlendirme kurulunda HAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Vehbi Nazırlı, gazeteci Mehmet D. Özülker ve bestekar, müzisyen Prof. Dr. Suat Kıyak'ın yanı sıra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ses sanatçısı ve bestekar Amir Ateş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Asım Akkuş, bestekar müzisyen Erdoğan Tozoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yer alıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin de destek verdiği yarışmaya gönderilen eserler 3 aşamalı olarak değerlendirilecek. Birinci aşamada yarışma koordinatörlüğü tarafından şartnameye uygunluk incelemesi yapılarak uygun olmayan eserler yarışma dışında bırakılacak.



İkinci aşamada online değerlendirilen eserlerden puan sıralamasına göre 30 eser belirlenecek. Üçüncü aşamada ise değerlendirme kurulunda yer alan isimler, toplamda 50 bin Türk lirası ödül verilecek olan 19 eseri belirleyecek. Sonuçların 10 Kasım'da açıklanacağı seçilen 19 esere ödülleri, düzenlenecek gala ve ödül töreni konserinde takdim edilecek.

