3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim oldu. Her yıl 1 Mayıs’ta onlarca kişinin halaylar çekerek kutlama yaptığı Madenci Anıtı ise salgın dolayısıyla bu yıl boş kaldı. Kutlamalar ise bir gün öncesinde kısıtlı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ’Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’ gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Gece yarısından itibaren başlayan uygulama ile hafta içerisinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Zorunlu hizmette bulunanlar ise mesaisine devam etti. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi de sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile ilçelerin giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan kısıtlamaya rağmen geçerli sebebi olmayanlara ise idari işlem uygulanacak.

1 Mayıs’ta Madenci Anıtı’nda sessizlik

Öte yandan her yıl 1 Mayıs’ta onlarca kişinin katılımıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kutlandı. 30 Nisan günü Madenci Anıtı önünde GMİS Başkanlığında anıta çelenk bırakıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl salgın dolayısıyla kısıtlı yapıldığını ifade etti. 1 Mayıs sabahı marş ve sloganlarla kalabalığın doldurduğu Gazipaşa Caddesi bu yıl boş kaldı.

Genelgede, il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak. 1.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.