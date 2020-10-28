3 farklı işletim sistemine sahip akıllı telefon geliştirildi

XDA Developers, Fxtec ortaklığıyla 3 farklı işletim sistemi ve klavyeye sahip yeni bir akıllı telefon geliştirdi. Pro1 X isimli yeni telefon, aynı anda Android, LineageOS ve Ubuntu Touch işletim sistemleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni telefon, Ubuntu işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara masaüstü Linux deneyimi sunacak. Android işletim sistemiyle de büyük avantajlar sunan telefon, LineageOS'un bulunduğu ilk akıllı telefon olacak.

Pro1 X, monitör, klavye ve fare gibi çevresel birimlerle de çalışmasıyla birlikte bir bilgisayar gibi kullanılabilecek. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte gelecek.

Pro1 X'in 2021'in Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.