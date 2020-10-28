  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 3 farklı işletim sistemine sahip akıllı telefon geliştirildi
Teknoloji

3 farklı işletim sistemine sahip akıllı telefon geliştirildi

XDA Developers, Fxtec ortaklığında 3 farklı işletim sistemi ve klavyeye sahip Pro1 X isimli yeni bir akıllı telefon geliştirdi. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 04:03:00 -
3 farklı işletim sistemine sahip akıllı telefon geliştirildi

XDA Developers, Fxtec ortaklığıyla 3 farklı işletim sistemi ve klavyeye sahip yeni bir akıllı telefon geliştirdi. Pro1 X isimli yeni telefon, aynı anda Android, LineageOS ve Ubuntu Touch işletim sistemleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni telefon, Ubuntu işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara masaüstü Linux deneyimi sunacak. Android işletim sistemiyle de büyük avantajlar sunan telefon, LineageOS'un bulunduğu ilk akıllı telefon olacak.

Pro1 X, monitör, klavye ve fare gibi çevresel birimlerle de çalışmasıyla birlikte bir bilgisayar gibi kullanılabilecek. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte gelecek.

Pro1 X'in 2021'in Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası
Siyaset

İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını öne sürdü.
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin ..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay