Salgının bitmesi için dört elle aşılama çalışmaları yürütülüyor. Son olarak SGK’lılara yaş sınırı olmadan aşı hakkı tanındı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hastane önlerinde aşı kuyrukları oluştu. Aşıya artan yoğun ilgiyle birlikte pek çok kişi ‘3.doz aşı ne zaman yapılacak?’ sorusuna cevap aranmaya başladı. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olacak?

3. doz aşı kaç ay sonra yapılacak? Sinovac olan 3. doz BioNTech olabilir mi?

Koronavirüs salgını 2019 yılının aralık ayında ortaya çıktı. Ülkemizde ilk vaka 020 yılının mart ayında tespit edildi. Salgının ardından bilim insanları hızla aşı çalışmalarına başladı. Çok hızlı bir şekilde aşı geliştirildi. Türkiye’de 14 Ocak 2021’de aşı uygulaması başladı. İki doz aşılar tamamlandıktan sonra 3.doz aşı uygulamasının başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek” diye konuştu.