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Korona Virüs 3. doz Alman aşısını (BioNTech) kimler yapacak? BioNTech 3. doz zorunlu mu?
Korona Virüs

3. doz Alman aşısını (BioNTech) kimler yapacak? BioNTech 3. doz zorunlu mu?

BioNTech 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 2 doz Biontech aşısı olanlar için 3. doz aşı ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, Biontech aşısı olmuş vatandaşların 3. doz hatırlatma dozlarının ne zaman yapılacağını, Biontech 3. doz aşıyı kimleri yaptıracağını masaya yatırdı. Peki 3. doz Biontech ne zaman? 2 doz Biontech aşısı olanlar için 3. doz aşı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:00:00 -
3. doz Alman aşısını (BioNTech) kimler yapacak? BioNTech 3. doz zorunlu mu?

3. doz BioNTech aşılar başladı mı? 2 biontech aşı olup üzerinden 6 ay geçenler yeniden aşılanacak mı? Gündem Bilim Kurulu'nda ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından alınan kararları içeren bir yazılı açıklama yapıldı.

BioNTech 3. doz zorunlu mu?

Bilim Kurulun’dan 3. doz aşı kararı geldi. BioNTech aşısında 3'üncü doz kararı: Kimlere ne zaman 3. doz Alman aşısını (BioNTech) yapılacak? Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir."

3. doz BioNTech randevusu yine MHRS üzerinden alınacak. 3. doz BioNTech randevusu almak için tıklayın

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