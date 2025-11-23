3 çekici bir çekicinin üzerine yükledi, viral oldu! Şok edici görüntüleri görenler şaştı kaldı!
Sakarya'da bir çekici operatörü, çalıştığı kurtarıcının üzerine 3 farklı çekiciyi üst üste yükledi. Görüntü karşısında görenler şaştı kaldı!
Erenler ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan sıra dışı olayda, çekici operatörü, kayar kasalı çekicinin üzerine üç çekiciyi birden yükledi.
Sakarya’da bir çekici operatörü, çalıştığı kurtarıcının üzerine 3 farklı çekiciyi üst üste yükledi. Sanayi sitesi içinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan bu sıra dışı yükleme, kısa sürede viral oldu.
Erenler ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan sıra dışı olayda, çekici operatörü, kayar kasalı çekicinin üzerine üç çekiciyi birden yükledi. Sanayi içinde yapılan gösteri, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada da ilgi gördü.
Gündem
Almanya’da yaşayan gurbetçi Türkiye’yi beğenmeyenlere videolu mesaj! "1-2 Ayda Külüstür Araba Alırsın, Ama Ev Asla!"