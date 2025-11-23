3 çekici bir çekicinin üzerine yükledi, viral oldu! Şok edici görüntüleri görenler şaştı kaldı!

  • İSTANBUL
DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Sakarya'da bir çekici operatörü, çalıştığı kurtarıcının üzerine 3 farklı çekiciyi üst üste yükledi. Görüntü karşısında görenler şaştı kaldı!

Erenler ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan sıra dışı olayda, çekici operatörü, kayar kasalı çekicinin üzerine üç çekiciyi birden yükledi.

Erenler ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan sıra dışı olayda, çekici operatörü, kayar kasalı çekicinin üzerine üç çekiciyi birden yükledi. Sanayi içinde yapılan gösteri, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada da ilgi gördü.

