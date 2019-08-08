3 boyutlu yazıcıların çalışma prensibi | Bu yazıcı ne işe yarar?

İlk çıktığı yıllarda gerek duyulmasada, son zamanlarda "kişisellik" ve "özel olma" gibi duyguların ağır basmasıyla, bu yazıcılara tekrar bir şans verildi. Üzerinde birçok çalışma yapıldı ve son halini aldı.

3 boyutu yazıcının çalışma prensibi nedir?

- Modelleme sürecinde; üç boyutlu tarama programları kullanılarak data oluşturulur. Bu modellemede, farklı bir formata dönüştürülerek bilgisayara aktarılır.

- Aktarılan model, sırayla ve katmanlar halinde çalışma prensibine sahiptir. Yazıcı bu boyutları yüzeysel olarak algılar. Her katmanın düz bir resmi, yazıcıyla üst üste aktarılır.

- Yapılan son işlem, iyileştirme ve düzeltmeye dayalıdır. Bitmiş olan proje üzerindeki yapılan hataları ve çıkıntıları temizler.

Kısacası, bilgisayardan çizip aktarmış olduğunuz 3 boyutlu herhangi bir objeyi, aynı boyutlarıyla çizmesidir.

Genelde plastik kullanılmasının yanı sıra, birçok materyallede dilediğiniz objeyi elde etmeniz mümkün.