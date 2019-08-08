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3 boyutlu yazıcıların çalışma prensibi | Bu yazıcı ne işe yarar?

İlk çalışmaları 1984 yılında geliştirilen 3 boyutlu yazıcılar, son zamanlarda tanınmaya başlandı. Geçtiğimiz 20 yılda üzerine birçok bilgi ve yenilik eklenerek, daha fazla ilgi görmesi sağlandı. Zamanımıza ayak uyduran bu sistemin çalışma prensibi oturtulmuş olsa da, yavaş oluşu biraz düşündürüyor. İlerleyen süreçlerde bu sorununda üstesinden gelineceği kesin.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:16
3 boyutlu yazıcıların çalışma prensibi | Bu yazıcı ne işe yarar?

İlk çıktığı yıllarda gerek duyulmasada, son zamanlarda "kişisellik" ve "özel olma" gibi duyguların ağır basmasıyla, bu yazıcılara tekrar bir şans verildi. Üzerinde birçok çalışma yapıldı ve son halini aldı.

3 boyutu yazıcının çalışma prensibi nedir?

- Modelleme sürecinde; üç boyutlu tarama programları kullanılarak data oluşturulur. Bu modellemede, farklı bir formata dönüştürülerek bilgisayara aktarılır. 

- Aktarılan model, sırayla ve katmanlar halinde çalışma prensibine sahiptir. Yazıcı bu boyutları yüzeysel olarak algılar. Her katmanın düz bir resmi, yazıcıyla üst üste aktarılır. 

- Yapılan son işlem, iyileştirme ve düzeltmeye dayalıdır. Bitmiş olan proje üzerindeki yapılan hataları ve çıkıntıları temizler.

3 boyutlu yazıcının prensibi

Kısacası, bilgisayardan çizip aktarmış olduğunuz 3 boyutlu herhangi bir objeyi, aynı boyutlarıyla çizmesidir.

Genelde plastik kullanılmasının yanı sıra, birçok materyallede dilediğiniz objeyi elde etmeniz mümkün. 

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:16
  1. 3 boyutlu yazıcı

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