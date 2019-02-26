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3 bin 675 askeri personel alınacak! İşte başvuru şartları

Muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 375 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 300 ise kişi alınacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

26 Şubat 2019 Salı 09:16
3 bin 675 askeri personel alınacak! İşte başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının  personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının  erkek ve kadın muvazzaf sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının  erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular  13 Mart'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

1. Başvuru şartları:

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

2. Adaylarda aranacak nitelikler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. Başvuru yeri, zamanı ve şekli:

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

 b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

 c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Sahil güvenlik komutanlığına ise 300 kişi alınacak

Adaylarda aranacak nitelikler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1/2 müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:16
  1. Jandarma Genel Komutanlığı
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  3. personel alımı
  4. başvuru şartları

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