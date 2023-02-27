3 baharat da sarı, 3'ü de zayıflatıyor: Göbek yağlarını yakan baharatların etkisi şaşırttı! iğne ipliğe çeviren yöntem!

Metabolizmayı hızlandıran besinler zayıflatıyor.

Diyette baharat kullanılır mı?

Baharatlar sadece yemeklerimize büyük bir lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda hem metabolizmamızı hızlandırmaya hem de zayıflamamıza yardımcı oluyor.Peki hangi baharatlar kilo vermeyi kolaylaştırıyor? En hızlı zayıflatan baharatlar, göbek eriten baharatlar işte cevabı...

ZAYIFLATAN 3 BAHARAT

ZERDEÇAL: Zerdeçalın içeriğindeki maddeler metabolizmayı uyarır, safra üretimini uyarır, vücuda detoksifikasyon ve yağ sindiriminde yardımcı olur bu da yağ hücrelerinin birikmesini zorlaştırır. Her sabah bir bardak zerdeçal suyu içilmesi metabolizmayı uyarmada, vücuttaki iltihabı önlemede veya hafifletmede etkilidir.

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ZENCEFİL: Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Kabızlığı önler.

KÖRİ: Köri, uzun süre tokluk hissi verdiği için kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda köri, vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasına destek vermektedir. Metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori yaktırdığı için kilo vermekte zorlananların ve zorlu diyetlerin favori baharatları arasında köri mutlaka yer almalıdır.

Kilo Vermeye Yardımcı Baharatlar Nelerdir?

Tarçın. Tarçın, lezzetiyle ve kokusuyla en özgün baharatların başında gelir. Bir su bardağı sütün içerisine yarım çay kaşığı tarçın ekleyip sabahları kahvaltıdan sonra tüketin. Bu karışım zayıflamaya yardımcı olacak.

Pul Biber. Pul biber, en sevilen ve vazgeçilmez baharat çeşitlerinden biridir. Karabiber.

Zayiflatan baharatlı yoğurt

Yoğurt, yarım limon suyu, zerdeçalı bir kapta karıştırın. Gece uyumadan önce bu karışımı tüketin ve daha sonrasında hiçbir şey yemeyin. Hareketsiz bir insanın kilo vermesi çok zordur, bu nedenle daha fazla hareket etmeniz gerekir. Günde en az 1,5 litre su için.



