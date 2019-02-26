3 ay önce başladıkları halterde hedefleri madalya

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da, sosyal medyadan izledikleri videolarla ilgi duyup başladıkları halterde kısa sürede aşama kaydeden Leyla Karakuş ve Fatma Akçadaşoğlu, Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan, doğuştan bedensel engelli 23 yaşındaki Fatma Akçadaşoğlu ve 10 yıl önce omuriliğinde oluşan iltihaplanma nedeniyle yürüyemeyen 25 yaşındaki Leyla Karakuş, sosyal medyadaki videoları izleyerek halter sporuna ilgi duymaya başladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine başvuran ve burada tanışan iki kadın, halter antrenörü Mahmut Toprak ile görüşerek bu sporu yapmak istediklerini bildirdi. Antrenmanlara başlayan ve idmanlarını aralıksız sürdüren iki kadın, bu alanda kısa sürede aşama kaydetti.

Günü çift idmanla geçiren iki kadın, Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyor.

Sporculardan Leyla Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce omuriliğinde oluşan iltihaplanma nedeniyle bedensel engelli olduğunu ve zamanının büyük bir bölümünü evde geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce sosyal medyada incelediği halter sporuna ilgi duymaya başladığını anlatan Karakuş, şöyle devam etti:

"Engelli kadınların da halter sporu yapabildiğini gördüm. 'Neden ben de bu sporu yaparak Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi temsil etmeyeyim' diye düşündüm ve halter sporu yapmaya başladım. Amacım önce Türkiye şampiyonluğu sonra da Avrupa şampiyonu olmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Bize destek olursanız dünyayı kaldırırız. Şanlıurfa'da bu sporu yapan ilk engelli kadınlarız. Diğer bizim gibi engelli kadın arkadaşlarımıza da örnek olmak istiyoruz. Halter belki diğer sporlara göre biraz zor ama biz bu zoru başararak örnek olmak istiyoruz. Ben engelli olduktan sonra evden dışarı çıkmıyordum. Çünkü engellilerin dünyaya bakışlarını bilmiyordum. Ancak bu merkeze geldikten sonra engelli bireylerin de diğer insanlar gibi başarılı olabileceğini gördüm."





- Fatma Akçadaşoğlu: "Umduğumdan daha hızlı ilerliyoruz"





Sporcu Fatma Akçadaşoğlu da aynı dönemde Leyla Karakuş ile halter sporuna başladığını hatırlatarak, bu spor sayesinde kendisini daha mutlu hissettiğini ifade etti.

Sosyal medyada engelli halterci kadınları gördüğünü ve onların öz güvenlerinin çok hoşuna gittiğini aktaran Akçadaşoğlu, "İnsanın kendisini güçlü hissetmesi çok güzel bir şey, engelli sporcular bunu iyi bir şekilde yansıtıyorlar ve ben buna imreniyordum. Yaklaşık 3 ay önce başladık ve umduğumdan daha hızlı ilerliyoruz. Önceleri bir hedefimiz yoktu ama çalıştıkça kendimize hedef koymaya başladık. Hedefim önce Türkiye'de sonra uluslararası turnuvalarda başarılı olmak." diye konuştu.

Akçadaşoğlu, gününü antrenmansız geçirmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Antrenman yapmasam özlüyorum. Milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı gördükten sonra çok mutlu oldum ve bu sporu yapmaya karar verdim. Çok çalışarak Nazmiye Muratlı gibi başarılı olmak istiyorum. Günde iki antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Benim gibi engellilere tavsiyem, evden çıksınlar. Çünkü engellilere çok sayıda tanınan imkan var. Her engelli spor yapmalı çünkü hem fiziksel olarak hem moral olarak çok faydasını görüyoruz. Evde otururken her şey zor geliyor insana ama dışarı çıkınca umudumuz artıyor. Hedefim engelli bir kadın olarak Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek."





- Antrenör Toprak: "Gözlerindeki o ışıltıyı görüyorum"





Halter antrenörü Mahmut Toprak ise yaklaşık 3 ay önce halter sporuyla tanışan engelli iki sporcusunun kısa sürede çok çalışarak önemli bir mesafe aldıklarını belirtti.

Amaçlarının, sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmasını sağlayarak milli takım formasını giymeleri olduğunu belirten Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımdaki hırsı görüyor ve başarılı olacaklarına inanıyorum. İki kızımızın da uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı ağlayarak okumalarını istiyorum. Onların gözlerindeki o ışıltıyı görüyorum. 'Spor varsa engel yok' düsturuyla devam ediyoruz ve çalışmalarından çok memnunum. Şu anda 60 kiloya kadar çıktılar, bu sürede buralara gelmek başarıdır. Nisan ayında düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda iki sporcumun da madalya alacağına inanıyorum. Kadın sporcularımız kentte halter sporunda ilkler, inşallah bu sayıyı arttırmak istiyoruz."



