2'nci el araba alacaklar dikkat! Bakanlık resmen açıkladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Yönetmelikle mesleki yeterlilik belgesi şartına istisna getirildiği ifade edilen açıklamada, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartının aranmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, mezuniyet belgelerine sahip olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerle işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılanların mesleki yeterlilik belgesinden muaf tutulduğunun altı çizildi.

Yönetmelik kapsamında ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevinin Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) verildiği aktarılan açıklamada, ekspertiz raporuna ilişkin yeni düzenlemeler hakkında şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporlarının belirli standartlar dahilinde oluşturulması ve asgari unsurlarında yeknesaklık sağlanması amacıyla bu raporlarda yer alması gereken hususlara TSE tarafından belirlenecek standartta yer verilmesi öngörülmüş, ayrıca ekspertiz raporu düzenleyecek işletmelere bu raporları 5 yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Diğer taraftan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiştir."

ARAZİ TAŞITLARINA GARANTİ İMKANI

Arazi taşıtları için ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğü getirildiği ve bu taşıtların garanti kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu sayede, tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar için de uygulanabilmesinin önünün açıldığına dikkat çekilerek, ülke genelinde yeterli sayıda işletmeye TSE hizmet yeterlilik belgesi verilebilmesini ve bu sayede ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aksama yaşanmamasını teminen yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlük tarihinin 1 Nisan 2019 olarak belirlendiği kaydedildi.