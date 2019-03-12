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2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları heyecanı sürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Mart tarihleri arasındaMalatya’da gerçekleştirilecek olan Voleybol 2.

12 Mart 2019 Salı 14:56
2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları heyecanı sürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Mart tarihleri arasındaMalatya’da gerçekleştirilecek olan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları devam ediyor.


Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları üç gün sürecek.


İlk ve ikinci gün müsabakalarıyla başlayan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, Malatyalı sporseverler de bu heyecana ortak oldular.


Müsabakalara birinci grupta İzmir Saint Joseph, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Kartepe Belediyespor, Bursa İnegöl Belediyespor, ikinci grupta ise Şırnak Cizre Belediyespor, Kahramanmaraş 1920 Maraşspor, Mardin Cevhertepe ve Ankara Malise İhtisas takımları katılıyor.


Turnuvada Çarşamba gününün programı şöyle:


13 Mart Çarşamba


11.00 Kartepe Belediyespor-İnegöl Belediyespor, 13.00 Saint Joseph-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 15.30 Cevhertepe-Maliye İhtisas, 17.30 Cizre Belediyespor-1920 Maraşspor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:56
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