  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm" Gözler Hürmüz Boğazı'nda! ABD, İran’dan yanıt bekliyor ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme Arakçi ‘İran halkı asla boyun eğmez’ CIA yanılıyor füze kapasitemiz yüzde 120 Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yeni dönemin kurucu aktörüdür Bakan Bolat ‘Güçlü Türkiye’ye gıptayla bakıyorlar’ Rol model ülke konumuna geldik Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!
Gündem 293 milyonluk kara para ağı çökertildi
Gündem

293 milyonluk kara para ağı çökertildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep merkezli yürütülen dev soruşturmada narkotik bağlantılı kara para ağı deşifre edildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda milyonluk mal varlıklarına el konuldu, çok sayıda şüpheli için düğmeye basıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 13 Kasım 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir finansal inceleme yapıldı. Dosyada 24 öncül suç şüphelisi ve 33 aklama şüphelisi olmak üzere toplam 57 kişinin yer aldığı öğrenildi.

MİLYONLUK SERVETE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde piyasa değeri tam 293 milyon 400 bin TL olan dev bir mal varlığına müdahale edildi. Lüks segmentte yer alan Porsche, Audi, BMW, Mercedes ve Land Rover marka toplam 32 araç ile birlikte 25 taşınmaz için satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu. Dairelerden düğün salonlarına kadar uzanan geniş bir mülk ağı dikkat çekerken, 29 şüpheli şahıs ile 4 şirkete ait banka hesapları da bloke edildi.

 

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

8 Mayıs 2026 tarihinde düğmeye basılan operasyonda, 30’u Gaziantep’te olmak üzere toplam 36 şüpheli hedef alındı. TCK 282 kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

6 İLDE DEV DALGA

Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun da detayları gün yüzüne çıktı. Gaziantep merkezli olmak üzere Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya’yı kapsayan operasyonlarda toplam 49 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 13 şüphelinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu, 20 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin kalan şüphelilerin izini sürdüğü vurgulandı.

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

Gündem

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

Eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu
Eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Gündem

Eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı

Gündem

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı

Gümrükler Muhafaza ekiplerinden dört ayda 2 bin 264 operasyon
Gümrükler Muhafaza ekiplerinden dört ayda 2 bin 264 operasyon

Gündem

Gümrükler Muhafaza ekiplerinden dört ayda 2 bin 264 operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23