29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim 2021 ne zaman hangi gün?
29 Ekim’e sayılı günler kala milyonlarca çalışan, öğrenci 29 Ekim’in hangi güne denk geldiğini takvime bakarak öğrenmeye çalışıyor. 29 Ekim 2019 günü ülke çapında yapılacak törenlerle Cumhuriyet Bayramı kutlanmakta. 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim’de kaç gün tatil var? soruları resmi tatiller içerisinde 29 Ekim’in de olması nedeniyle merak edilir oldu. Peki, bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim 2021 ne zaman?
29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatiller arasında bulunan 29 Ekim 2021 yılında ne zamana denk geldiği hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2021 Resmi tatil günleri takvimi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 29 Ekim'de tatil 28 Ekim 2019 Çarşamba 13.00’de başlayacak. Haftasonu ile birlikte 29 Ekim tatili 3,5 gün olacak.
2021’in resmi tatil günleri
Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Ramazan ve Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı