29 Aralık 1703: Osmanlı Padişahı Sultan 2. Mustafa'nın vefatı

II. Mustafa, amcası II. Ahmet’in 7 Şubat 1695 tarihinde vefatı üzerine ve ailenin en büyüğü olması nedeniyle otuz iki yaşında Osmanlı tahtına oturmuştur. Hem babası IV. Mehmet’ten hem de iki amcasından daha iyi tahsil görmüş, eski padişahlar gibi dönemin iyi hocalarının elinden ders almış, kabiliyetli, şair, musikişinas ve hattattı.

II. Mustafa tahta çıktığı yıllarda II. Viyana kuşatmasıyla başlayan çok uluslu savaşlar çeşitli cephelerde bütün hızıyla devam etmekteydi.





II. Viyana kuşatması



Tahta geçer geçmez devletin kontrolünü sağladıktan sonra ordunun başında sefere çıkma isteğini bildirdi. Sakız Adası’nın Venedikliler’den alınması Osmanlı toplumunda büyük memnuniyetle karşılandı.

II. Mustafa, Sakız Adası seferinden sonra uzun hazırlıklar yaparak 1695’de Avusturya seferine çıkarak burada da başarılar kazanmıştır. Padişah 1697 yılında Avusturya seferine 100 bin askerle çıkmıştır. Yapılan savaşlar sonucunda yer yer başarılar kazanmışsa da Zenta bozgunuyla komuta kademesinin önemli kısmı ve askerlerinin bir kısmı şehit olmuştur.







Zenta Vakası Osmanlı Devleti’nde barış temayülünü artırmıştır. Avusturya’nın da barışa taraftar olması 1699’da yapılacak olan Karlofça barışına giden yolu açmıştır.



II. Mustafa döneminde zaferler ve bozgunlar yaşanmış, Osmanlı Devleti’ne karşı birleşen Avrupalı güçlerle yapılan Karlofça Antlaşması’yla Osmanlılar ilerleme pozisyonundan savunmaya geçmiş ve toprak kaybetmiştir.

Bu gidişatı durdurmak için Avrupa’nın üstünlüğünü sağlayan gelişmeleri takip etme yönünde bir eğilim doğmuş, özellikle ordu düzeni ve silahların yenilenmesi yoluna gidilerek reformlar yapılmıştır.







Karlofça Antlaşması’nın ardından beş yıllık dönemde alınan bu askeri ve mali tedbirler II. Mustafa’ya karşı pek çok kesimin muhalefetine yol açmıştır. Ayrıca Zenta yenilgisinden sonra kendisini babası gibi zevk ve eğlenceye vermesi ve toprak kayıplarının doğurduğu memnuniyetsizlik doğrudan kendisini hedef alarak tarihte Edirne Vakası denilen olayların patlak vermesi sonucu 3 Eylül 1703 tarihinde tahttan indirilerek yerine kardeşi III. Ahmet getirilmiştir. II. Mustafa 8 yıl 6 ay 14 günlük saltanatından sonra 29 Aralık 1703 tarihinde ölmüştür.