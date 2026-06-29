28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu

6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilemeyen festivalin yeniden hayat bulması, ilçenin kadim bölgesi Çırmıktı’da heyecanla karşılandı.

KİRAZIN BAŞKENTİ, KÜLTÜRÜN KALBİ: YEŞİLYURT

Kirazın bereketi, kültürün zenginliği ve kardeşliğin sıcaklığıyla buluşan Yeşilyurt, üç yıl sonra yeniden festival heyecanını yaşayarak unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı. Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel kimliğinin merkezi olan Çırmıktı Bölgesi’nde düzenlenen festival, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikler, Yeşilyurt’un köklü kültürünü, tarımsal zenginliğini ve sosyal birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Festival programı, Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, sporcular, üreticiler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, davul-zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve festival pankartlarıyla süslenen kortej, vatandaşların alkışları eşliğinde Yeşilyurt Güreş Sahası’na kadar devam etti. Kortej boyunca oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri festivale ayrı bir anlam kattı.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Yeşilyurt Güreş Sahası’nda gerçekleşen açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkan Vekili Hasan Basri Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kamu kurum, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan festivalin paydaşlarından İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı ile Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz festivalinin ilçenin tarımı, üretimi, kültürü ve gastronomisine önemli katkılar sunduğuna işaret edip, ilçenin bu ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikle daha hızlı ayağa kalkacağına inandıklarını söylediler.

“FESTİVALİMİZ, YENİDEN AYAĞA KALKIŞ SÜRECİNE AYRI BİR DEĞER KATIYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, Yeşilyurt'un kültürel mirasını korumak, tarımsal üretimi desteklemek ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenledikleri Kiraz Festivali'nin ilçenin yeniden ayağa kalkış sürecine ayrı bir değer kattığını söyledi. Depremlerin ardından Yeşilyurt'u yeniden inşa ederken özellikle doğal, tarihi ve turistik zenginlikleriyle öne çıkan kadim bölgelerdeki yaraların sarılmasına öncelik verdiklerini belirten Başkan Geçit, Yeşilyurt'un Malatya'nın vitrini olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Yeşilyurt; tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, bereketli topraklarıyla ve köklü medeniyet birikimiyle Malatya'nın en kıymetli değerlerinden biridir. Bu eşsiz mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur. Depremlerin ardından hemşehrilerimize verdiğimiz 'İki yılda ayağa kalkacağız' sözünü yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Yeşilyurt'umuz her geçen gün daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yatırımlarla büyüyor ve geleceğe umutla yürüyor. Özellikle Çırmıktı başta olmak üzere tarihi ve turistik bölgelerimizi yeniden cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yerinde dönüşüm, güçlendirme projeleri ve köy konutlarında vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandırarak her aşamada yanlarında olduk. Çırmıktı bölgemizde devam eden Lezzet Caddesi Restorasyon Projemiz, 180 dönümlük Rezerv Alan Projemiz ve Beylerderesi Yaşam Vadisi yatırımlarımızla bu kadim coğrafyanın tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini yeniden ayağa kaldıracağız. Kadim mahallelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hak ettiği değere kavuşması en temel önceliklerimiz arasındadır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun; yeni projelerimiz ve yatırımlarımızla bu bölgelerimizi hep birlikte yeniden ihya edeceğiz. Bugün yeniden aynı coşku ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz Kiraz Festivalimiz, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak değerlerimize sahip çıkma irademizin en güzel göstergesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı, ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren festivallere ev sahipliği yapacağız. Çünkü biz Yeşilyurt'u seviyoruz. El ele, gönül gönüle vererek daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet edeceğiz. Festivalimize ilgi gösteren, emeğiyle ve desteğiyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“ÇIRMIKTI, DEĞİŞİMDEN PAYINI ALIYOR”

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı liderliğinde Malatya'nın her köşesinde önemli yatırımların ve büyük bir dönüşümün hayata geçirildiğini belirterek, Yeşilyurt'un ve kadim Çırmıktı bölgesinin de bu değişimden en güzel şekilde payını aldığını söyledi.

Kiraz Festivali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Bakan, "28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde; bakanlıklarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ve yerel yöneticilerimizin ortak gayretleriyle Malatya'mız hızla yeniden ayağa kalkıyor. Yeşilyurt'umuzun tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak, kadim Çırmıktı'nın zengin mirasını yaşatmak ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

“FESTİVALLER, ŞEHRİMİZİN TANITIMINA GÜÇLÜ DESTEK SUNUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen Kiraz Festivali'nin, Yeşilyurt'un kültürel, sanatsal ve tarihi zenginliklerinin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Er, "Bu anlamlı festivali hayata geçiren başta Yeşilyurt Belediyemiz ve İlçe Kaymakamlığımız olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Festivaller; bir şehrin kültürünü, tarihini, gastronomisini ve asırlardır yaşatılan kadim değerlerini tanıtmanın yanı sıra bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın da en önemli araçlarından biridir. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından yeniden düzenlenen Kiraz Festivalimiz, Yeşilyurt'umuzun sosyal ve kültürel hayatına yeni bir heyecan ve canlılık kazandırmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem veriyor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecine güçlü destek sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür kapsamlı organizasyonlarla Malatya'mızın köklü geçmişinden gelen kültürel mirasını, geleneklerini ve kadim değerlerini yaşatmaya, tanıtmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ VE MODERN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ”

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, bir şehrin gelişimi ve kalkınmasında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonların önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, festivallerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren en değerli etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Festivalde vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Böylesine anlamlı ve köklü bir organizasyonda kıymetli hemşehrilerimizle buluşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere festival tertip komitesine ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve liderlik doğrultusunda geleceğin Malatya'sını hep birlikte inşa ediyoruz. Çocuklarımıza daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor, her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimler ve vatandaşlarımızla el ele vererek, herkesin gıptayla baktığı, modern, güçlü ve huzurlu bir Malatya'yı inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Kiraz Festivali gibi kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlar da toplumsal birlikteliğimizi pekiştiriyor, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek şehrimizin sosyal hayatına önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKANLARDAN KAVUK İLE KEKEVİ, RAHMETLE YÂD EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından, Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nin ülke çapında marka bir organizasyona dönüşmesinde önemli katkıları bulunan merhum Belediye Başkanları Mehmet Kavuk ile Soysal Kekevi adına aile mensuplarına teşekkür plaketi takdim edildi. Programda ayrıca festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve destekçilere de teşekkür plaketleri sunuldu.

EN İYİ KİRAZ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Yeşilyurt kirazının sahip olduğu kalite ve lezzetin ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sunan yarışmada birinci olan Arda Küçükkuş’a 20 bin TL, ikinci Emir Ömer Özendi’ye 15 bin TL, üçüncü Şeyma Kızıltan’a 10 bin TL ve mansiyon ödülüne layık görülen Abdurrahman Uçar ise 7 bin 500 TL. para ödülü verildi. Ödüller, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

YİĞİTLER ER MEYDANINA ÇIKTI

Açılış töreninden sonra Güreş Ağalığını Adil Nalbant’ın üstlendiği Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerinin heyecanı yaşandı. Minikler, yıldızlar, gençler ve farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler dolarken, sporcuların ortaya koyduğu mücadele büyük beğeni topladı. Er meydanında ter döken pehlivanlar, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı.