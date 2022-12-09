28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Samsun'un Havza ilçesinde 28 yaşındaki Gökhan Şişli evinde ölü bulundu.
Samsun'un Havza ilçesinde 28 yaşındaki Gökhan Şişli evinde ölü bulundu.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Gökhan Şişli, iş yerine gitmeyince çalışma arkadaşları ailesini aradı.
Şişli'yi evde hareketsiz yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Ekipler, Şişli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.