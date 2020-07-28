28 Temmuz son dakika altın fiyatları | Altındaki son durum ne?
28 Temmuz son dakika altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Artan altın fiyatları korkutsa da, ekonomistler bu dönemde beklemenin gerekmediğini belirterek altın alınabileceğini söylüyor. Çünkü ilerleyen süreçlerde altının daha da artacağı düşünülüyor. Peki ama altındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu? İşte güncel canlı altın döviz fiyatları...
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Amerika ve Çin arasındaki gerginlik altın fiyatlarınada yansıyor. Altının ons fiyatı bu hafta içerisinde 2000 doları gördü. Gram altın ise 428 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
- 428,44
- 428,62
22 AYAR BİLEZİK
- 395,00
- 398,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.800,60
- 2.828,90
YARIM ALTIN
- 1.400,30
- 1.419,90
ÇEYREK ALTIN
- 702,30
- 710,80
REŞAT ALTIN
- 2.833,07
- 2.861,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 391,14
- 406,26
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 242,03
- 280,93
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...