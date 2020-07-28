28 Temmuz son dakika altın fiyatları | Altındaki son durum ne?

28 Temmuz son dakika altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Artan altın fiyatları korkutsa da, ekonomistler bu dönemde beklemenin gerekmediğini belirterek altın alınabileceğini söylüyor. Çünkü ilerleyen süreçlerde altının daha da artacağı düşünülüyor. Peki ama altındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu? İşte güncel canlı altın döviz fiyatları...