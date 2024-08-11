28 Şubat zulmün yürekleri dağlayan hikayesi! ‘Gel ana burası bizim ülkeye ait değilmiş'

28 Şubat zulmü acı hatıralarıyla hatırlanmaya devam ediyor. Müslümanların öz yurdunda parya muamelesi gördüğü yıllar yeni Türkiye’nin geldiği sürecinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

1996 yılında Gelibolu’da görev yapan ve orduevinde kalan bir asker, ‘Kumandan’ adlı sosyal medya hesabından başından hikayeyi paylaştı. Kendisini ziyarete gelen annesini orduevine sokamadığını anlatan asker, annesine ‘Gel ana burası bizim ülkeye ait değilmiş’ dediğini söyledi.

İşte o yürek dağlayan hikaye:

Bana diyorlar yav komutan sen neden bu kadar kinlisin bu zihniyete! Neden mi kinliyim dostlarım ? Sene 1996 ben Gelibolu'da görev yapıyorum, babam rahmetlinin gözü katarak olmuş yalvar yakar gelin diyorum onlara babam ben gelemem oğlum ama ananı göndereceğim diyor.. iki keçi satıyor anamı bana yolluyor .. Anam yanıma geliyor gel ana kurban seni Gelibolu'nun tarihi yerlerini gezdireyim diyorum baya bir geziyoruz öğleyi geçkin bir vakit anama diyorum ki ,acıktın mı anacığım? o da he diyor he oğul gel bak burası bizim orduevi sana bir yemek yedireyim.. orduevinin kapısındaki asker, kimlik lütfen diyor gösteriyorum, komutanım affedin ama teyzeyi içeri alamayız diyor, ne var oğlum teyzenizde diyorum başında örtü var diyor ,ısrar ediyorum beni utandırmayın anama karşı evlat diyorum kesin emir var komutanım diyor, asker neredeyse ağlayacak fark ediyorum ısrar etmiyorum, gel ana kurban burası bizim ülkeye ait değilmiş bende ilk kez gördüm burası Yunanların ordu eviymiş diyiyorum burada Türklerin yemek yemesi yasakmış bende ilk defa örendim anam.. Gel ben seni daha güzel yere götüreceğim anacığım.. Ben bu zihniyete düşmanım !!I O gün anamı o orduevine almayan zihniyet ile ömrümün sonuna kadar kadar savaşacağım .. Bugün benden 6 yaş küçük kardeşim Şırnak'ta jandarma bölük komutanı olarak görev yapıyor bırak orduevi kapısında çevirmek seccadesini orduevi komutanı önüne sermiş, teyzem hoş geldin diyerekten elini öpmüş.. Ben bugün acımdan ölsem de işte bu zihniyete bundan dolayı düşmanım.. Köylü cahil anam bile anlamış o gün yaşadığımızı daha şimdi anlatıyor ben inanmadım Türkiye de Yunanın orduevimi olurmuşmuda bana yalan söyledi diyormuş .. Ben bugün acımdan gebersem de umurumda değil ülkeyi o günlerden bugünlere taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün desteklemez isem eğer, vallahide billahide beni Allah çarpar.. Ayakta olan anam sandalyedeki de rahmetli nenem! Dua edin inşallah!

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