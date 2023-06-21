28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Korkunç ifadeler
İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde başörtülü mezunları kameraya alan adamın nefret dolu sözleri büyük tepki çekti.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet törenini 'İstanbul Hukuk Fakültesi'nde geleceğin hukukçuları' diyerek çarpıtıp başörtülü öğrencilere hakaretler yağdıran kişi sosyal medyada büyük tepki gördü. Videoyu çeken bir kişinin "Geleceğin Hukukçuları, adalet bu insanlara emanet olacak. Nasıl Hukuk Fakültesi?" ifadelerine yorum yağdı.