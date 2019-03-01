28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal destek

CHP’de 28 Şubat zihniyetinin bitmediği bir kez daha ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı Twitter’dan, Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün destekçisi oldu.

Sadece adında halk olan fakat halka karşı olan lobilerin yanında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde darbe sevgisi bitmedi. Kadınların başörtülü olduğu için ikinci sınıf insan ilan edildiği, öğrencilerin başörtüsüyle okullara alınmadığı, Müslüman halkın dini vecibelerinin yerine getirtilmediği ve bin yıl sürecek denildiği 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştiren zihniyet CHP içerisinde yaşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı Twitter'dan 28 Şubat zulmüne destek verdi.

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"28 Şubat'ı savunacağız"

FETÖ ve LGBTİ'ye verdiği destekle bilinen Mahmut Tanal, başörtüsü ve İslam düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. CHP'li Tanal, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Şahin Ateşoğlu isimli şahsın 28 Şubat'ı desteklediğini belirten skandal Tweetlerini RT'ledi.