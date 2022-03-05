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Aktüel 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı... Başörtülü diye içeri alınmadılar
Aktüel

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı... Başörtülü diye içeri alınmadılar

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan "Momo Bebeköy" isimli restoranda 28 Şubat zihniyetini hatırlatan skandal bir olay yaşandı. Başörtülü kadın müşteriler restorana alınmadı. Duruma tepki gösteren kadınlara, restoran çalışanı, ''Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:26:00 - 2022-03-05 14:27:16

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Momo Bebeköy isimli restoranın başörtülü müşterilere skandal tutumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mağdur olan kadın müşterilerin kaydettiği görüntülerde, restoran çalışanının kadınlara, "Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuldu.

Tepkiler çığ gibi

Başörtülü oldukları gerekçesiyle mekana alınmayan kadınlar, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her kesimden insan sergilenen tutumdan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. "Yıl 2022 olmuş ama Türkiye'de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor" diyerek işletmeden hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca işletmede yasak olmasına rağmen kapalı alanda sigara içildiği, restoranın kaçak yerlerinin de olduğu belirtildi. Vatandaşlar yetkililere gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

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