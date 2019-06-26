28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu

Türkiye tarihine “postmodern darbe” olarak geçen ve dönemin generalleri tarafından, “Bin yıl süreceği” iddia edilen 28 Şubat süreci, bin yıl sürmedi. Ancak o dönemde yaşanan mağduriyetlerde yeni ışık yandı. 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen ve rütbesi o dönemde Yüzbaşı olan Bülent Demir için yeni bir umut doğdu.

17 yıl sonra hata fark edildi

TSK’dan ihraç edilen Bülent Demir, 17 yıl aradan sonra, 2019 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) başvuru yaptı. KDK, Genelkurmay Başkanlığı’ndan Bülent Demir hakkındaki tüm belge, bilgi ve dosyaları, sicil belgeleri ve istihbarat raporlarını isteyerek, 6 ay süre ile titiz bir çalışma yürüttü. Gerekli incelemeler sonrasında o dönemde yüzbaşı olan Bülent Demir'in TSK'dan ihraç işleminin ‘hukuka aykırı’ olduğu sonucuna vararak, göreve iadesi, tüm haklarının geri verilmesi kararını verdi. Ancak KDK’nın kararı sadece “tavsiye” niteliğinde. Akit'e konuşan Avukat Bülent Demir, "Aziz Devletim, 17 yıl sürse de bu yanlışlığın ve hukuksuzluğun farkına varmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumunu ve Başdenetçi Sayın Şeref Malkoç Beyi tebrik ediyorum. Ben artık ümidimi yitirmiştim. Böyle hakkaniyetli ve adil bir karar çıkabileceğine dair umudum kalmamıştı açıkçası. Çünkü çok mücadele ettim. Dile kolay 17 yıl ... İnşallah KDK'nın bu adil kararını Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı dikkate alır ve uygular. Allah ,Türkiye'ye bir daha 28 Şubatları yaşatmasın. O dönemde TSK'ya emir komuta eden generallerin çoğu ideolojik saplantıları olan insanlardı. Dindar subaylara ve eşlerine çok zulüm ettiler. Emsalsiz manevi işkenceler uyguladılar. Bir gecede üniformalarımızı çıkarıp, bizleri hain damgası ile gözbebeğimiz ordumuzdan attılar. 28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı. 20 yıl geçmeden hepsi yargılandı ve bir çoğu müebbet hapis cezası aldılar. Allah mutlak adildir. Mazlumun ahını yerde bırakmaz” ifadelerini kullandı.

17 yıl önce ne olmuştu?

28 Şubat döneminde yüzbaşı olan Bülent Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan Batı Çalışma Grubu (BÇG) tarafından “irticadan şüpheli subay” olarak fişlendi. Fişlenme gerekçesi olarak; içki içmemesi, namaz kılması, eşinin başörtülü ve İmam Hatip Lisesi mezunu olması, askeri lojmanlarda oturmaması ve askeri gazinolardaki içkili kokteyl ve resepsiyonlara katılmaması gibi sebepler gösteriliyor. Daha sonrada çıkan kararname ile TSK'dan ihraç edildi. Demir, Askeri Mahkemeye başvurdu ancak olumlu bir sonuç alamadı.