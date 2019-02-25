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28 Şubat mağduru Hatice Tang: Darbe sürecinde en büyük zararı FETÖ'cülerden gördük

28 Şubat'ın başörtüsü mağdurlarından Hatice Tang, Post-Modern darbe sürecine ilişkin açıklamasında; "Bize bu süreçte en büyük zararı FETÖ'cüler verdi. Biz onlar gibi başörtümüzden vazgeçmediğimiz için, bize hakaretler ettiler" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:32

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

28 Şubat 1997 yılında yapılan Post-Modern darbesinin acı yıldönümüne sayılı günler kala, Yeniakit.com.tr ile yaşadıklarını paylaşan 'başörtüsü' mağdurlarından Hatice Tang, darbe sürecinde kendilerine en büyük zararın FETÖ'cülerden geldiğini belirtirken; "1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne başladım. Son iki sene derslerimize giremesek de sadece sınavlara girmemiz konusunda Anadolu Üniversitesi'ne özel bir kolaylık sağlandı. 1998 yılında okulumdan mezun oldum ancak diplomamı alamadım. Çünkü diploma almaya 'başı açık' olarak çağırmışlardı. Eşime vekalet verdim ama kendisi gelecek diyerek ona da vermediler. Başörtüsü serbest bırakıldıktan sonra da gidip alma gereği duymadım. Bize bu süreçte en büyük zararı FETÖ'cüler verdi. Onlar biliyorsunuz ki başörtülerinden vazgeçtiler. Biz başörtümüzü çıkartmadığımız için, 'Alemin Müslümanı siz misiniz?', 'Fadime Şahinler geliyor' gibi sözlerle hakaretler ettiler" ifadelerini kullandı.

Hatice Tang, meslek hayatı boyunca resmi bir kuruluşta çalışamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Meslek hayatım boyunca resmi bir işyerinde çalışamadım. Bana verilen 'mezuniyet belgesi' ile özel sektörde çalışma imkanı buldum. Özelde çalışırken de birçok sıkıntı ile karşılaştım. Başörtülü olmam sebebi ile çalıştığım kurumlara hakkımda; 'İrtica yeniden mi hortladı?', 'Bu kadın başörtüsü ile nasıl derslere katılır?' şeklinde şikayetler gitti"

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:32
  1. Eskişehir
  2. Hatice Tang
  3. 28 Şubat mağdurları
  4. 28 şubat darbesi
  5. FETÖ
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