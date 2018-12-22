28 Şubat mağdurlarının dramı artık son bulsun

Taha Emre Özdemir

28 Şubat darbesinin üzerinden geçen bunca zamana rağmen hak kayıplarının devam ettiğini belirten 28 Şubat mağdurları, yaşadıkları hak kayıplarının artık son bulmasını istiyorlar. Mağdur öğrencileri temsilen Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’u ziyaret eden 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, 2019’a mağduriyetleri son bulmuş olarak girmeyi arzuladıklarını belirtti.

Hak kayıpları son bulsun

İlyas, “Selma Hanım dedesi Mehmet Akif’in inançlarına yakışır şekilde 28 Şubat mazlumlarının hakkına sahip çıktı, bize destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sıkıntılarımızı bizzat iletti. Bizlere verdiği destek için kendisine minnettarız” dedi. İlyas, “Bugün, haklarımızın verilmesi için mücadele ederken, elbette yoruluyor, kırılıyoruz ama asla yılmıyoruz. Bizler, normal sürelerimizde mezun olabilseydik, KPSS’ye hiç girmeden atanabilmemiz veya çok düşük puanlarla atanabilmemiz mümkünken, şu anda dışlanmış durumdayız. Bu darbenin mağduru olarak yaşadığımız hak kayıplarının telafi edilmesini istiyoruz. Bu hakkımız değil mi?” ifadelerini kullandı.

Akit her zaman yanımızda oldu

Selma Ersoy Argon’u ziyaretinde Akit’e de özellikle teşekkür ettiğini belirten İlyas, “Akit hem 28 Şubat’ın mağdurlarından hem de 28 Şubat’a karşı en güçlü mücadeleyi veren gazetedir. Her daim desteğini yanımızda hissettik. Mazlumların ve mağdurların haykıran sesi olarak haklı mücadelemizde her zaman yanımızda oldu. Bütün Akit camiasına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.