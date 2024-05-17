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Gündem "28 Şubat Dâvâsı"ndan hükümlü generaller tahliye edildi
Gündem

"28 Şubat Dâvâsı"ndan hükümlü generaller tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 15:36:00 -
"28 Şubat Dâvâsı"ndan hükümlü generaller tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla cezaları kaldırılan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, cezaevinden tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla cezaları kaldırılan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, cezaevinden tahliye edildi.

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