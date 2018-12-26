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28 ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
28 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Kırşehir, Karaman, Tokat, Aksaray, Konya, Yozgat, Amasya, Kırıkkale, Çankırı, Uşak ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya'da ise Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Denizli'de Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.

Bolu'nun Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Tunceli'nin Ovacık, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ile Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
  1. Kırıkkale
  2. Karaman
  3. Aksaray
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Tunceli
  7. Tokat
  8. Sivas
  9. Samsun
  10. Ordu
  11. Niğde
  12. Nevşehir
  13. Kütahya
  14. Konya
  15. Kırşehir
  16. Kayseri
  17. Kastamonu
  18. Giresun
  19. Eskişehir
  20. Denizli
  21. Çorum
  22. Çankırı
  23. Bursa
  24. Bolu
  25. Balıkesir
  26. Ankara
  27. Amasya
  28. kar tatili
  29. hangi illerde okullar tatil

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