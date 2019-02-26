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28 Engelli Derneği de “Ankara için Özhaseki” dedi

Yerel seçimlere 1 ay kala, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye bir destek de, engelli derneklerinden geldi.

26 Şubat 2019 Salı 12:02
28 Engelli Derneği de “Ankara için Özhaseki” dedi

Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek gelmeye devam ediyor. Daha önce hemşeri dernekleri ve sanat derneklerinden destek alan  Özhasekiye en anlamlı destek Engellilerden geldi. Ankara Ulucanlar Müzesinde bugün bir basın toplantısı düzenleyen engelli dernekler federasyonları "yerel seçimlerde biz engellilere sahip çıkacak kişi Özhaseki'dir.  Özhasekinin şevkat eli engellilerin üzerinde olacaktır. Projeleri engelliler için çok hayırlıdır. O nedenle biz 28 engelli derneği seçimlerde Özhasekiyi destekleyeceğiz" dediler.

"Sayın Mehmet Özhasekiye destek olma kararı aldık"

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak şunları söyledi:

”Değerli Basın Mensupları kıymetli  başkanlarımız. Bugün burada çok önemli bir toplantı için bulunuyoruz.  Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimlere ilişkin başta Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu olarak yerel seçimlere ilişkin görüşlerimizi açıklayacağız. Bu toplantıya ayrıca 28 engelli derneğimiz katılmaktadır. Bendeniz  Dünya işitme engelliler ve engelliler federasyonu başkanı Cemal Özkaynak , başkan yardımcımız Murat Baran, Makbule Adlı, Engelli Hakları ve Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Derneği Başkanı Ayhan Metin, Engelli Dernek Başkanımız Yıldıray Çınar  ve çok sayıda dernek başkanımız bizlere eşlik etmektedir.

Değerli basın mensupları  AK Parti iktidarında önce bazı ailelerimiz engelli çocukları nedeniyle çok büyük sıkıntı çekiyorlardı. Toplum içerisine çıkarmaktan çekiniyorlardı. AK parti iktidarı ile birlikte özellikle 2005 yılında kurulan aile ve sosyal politikalar bakanlığıyla birlikte engelli haklarına sahip çıkılmaya başlandı. Engelli çocuklarımıza maaşlar bağlandı. Ayrıca engelli çocuklarımıza bakan ailelerinde maaşlar bağlandı. Bu anlamda engelli çocuklarımızın geleceği aydınlandı. Onlara devletin sahip çıkması onların kıymetini artırdı. Öte yandan AK Parti hükümetleri istihdam noktasında engellilere sahip çıktı.  Yerel yönetimler seçimi öncesinde projelerini inceledik. Yaptıklarına baktık. O nedenle Sayın Mehmet Özhasekiye destek olma kararı aldık” diye konuştu.

"Engelli kardeşlerimize yönelik projeleri bize heyecan veriyor"

Engelliler İzleme ve Denetleme Derneği Başkanı Ayhan Temel  ise Mehmet Özhaseki'nin engelliere sahip çıkacağını belirterek şunları söyleldi. “AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetleri yerel yönetimlerinden yaptığını biliyoruz. Bu bağlamda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet  Özhasekinin engelli kardeşlerimize yönelik projeleri bize heyecan vermektedir. Sayın Mehmet Özhaseki Kayseri Belediye  Başkanlığı döneminde engelli kardeşlerimize sahip çıkmıştır. Ankara’da tüm engelli kardeşlerimize sayın Özhaseski sahip çıkacağını belirtmiştir. O nedenle bizler düşündük taşındık engelli kardeşlerimizin hizmet alması için Mehmet  Özhasekiye destek olma kararı verdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:02
  1. Kayseri
  2. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  3. Engelli dernekleri
  4. sivil toplum kuruluşları
  5. yerel seçimler
  6. AK Parti
  7. açıklama
  8. İşitme Engelliler Federasyonu

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