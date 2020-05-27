27 Mayıs'ın 60'ıncı yıl dönümü

SAMSUN (AA) - Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmesi güç tahribatlara yol açtığını belirtti.



27 Mayıs sürecinin Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır."



- Çorum



AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.



Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını vurgulayan Ahlatcı, "Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de darbe geleneğinin başladığı bu karanlık günün ve devamında yaşananlara duyulan öfke ve hüznün, Adnan Menderes'i geri getirmese de millette içten içe yanmaya başlayan bir ateşin ilk kıvılcımı olduğunu belirten Ahlatcı, bu 27 Mayıs'ta çok farklı bir dönemin başlangıcına tanık olunduğuna dikkati çekti. Ahlatcı, ülke tarihinin en karanlık sayfalarından birine şahitlik eden Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğüne işaret etti.

"Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi 'yassı', namı 'yaslı' ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor." ifadelerini kullanan Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi hamlede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 27 Mayıs'ın darbenin değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış yıl dönümü olarak hatırlanacağı bir döneme adım atmanın mutluluğunu paylaşıyoruz."

- Tokat

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçse de hem darbe süreci hem de Yassıada'da yapılanların hafızalardan asla silinmediğini belirtti.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, 1960 darbesini büyüklerden dinlediklerinde, milletin ne kadar büyük bir travma geçirdiğinin çok net bir şekilde anlaşılabildiğini vurguladı.

"1960'tan sonra da irili ufaklı birçok darbeye ve farklı teşebbüslere maruz kalan demokrasimiz, milletin sevdiği ve seçtiği bir 'Beyefendi'nin idam edilmesiyle çok ciddi bir şekilde sarsıldı ve askıya alındı." diyen Aktürk, 27 Mayıs 1960'ın hem demokrasi, hem siyaset hem de milletimiz için bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Aktürk şöyle devam etti:

"Büyüklerimizden Menderes'i dinlerken gözlerinde gördüğümüz hüzün, çaresizlik ve hiçbir şey yapamamanın vermiş olduğu masum suçluluk önce anne babalarımıza, sonra da bizlere miras kaldı. 15 Temmuz'da gözümüzü bile kırpmadan meydanlara koşmamızın en büyük nedenlerinden biri, merhum Menderes için millet olarak yapamadığımızı bir nevi telafi edebilmek, ileride çocuklarımız o günkü duruşumuzu sorduklarında gururla cevap verebilmek ve onlara hüznü değil gururu miras bırakabilmek idi."

- Amasya

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesini, 60'ıncı yıl dönümünde bir kez daha kınadıklarını, millet iradesinin temsilcisi olarak hakkın rahmetine kavuşan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ı rahmetle andıklarını ifade etti.

Demokrat Parti'nin, 1946'da Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinin ardından 1950'de aldığı oy oranıyla tek başına iktidara geldiğini ve iktidarda kaldığı süreç boyunca da hem demokrasiyi sağlamlaştırdığını, hem de atılımlarıyla büyük Türkiye idealinin de ilk nüvelerini verdiğini ifade eden Eliaçık, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'ta sabaha karşı darbe yapıldı. Böylelikle eşi benzeri görülmemiş bir hınç, zulüm, işkence, hüzün ve yargısız infazlar başlamış oldu. Türkiye'ye büyük acı yaşatmaya kodlanan askeri vesayetin sahipleri, yalanlar ve iftiralarla milli iradeyi kafese aldı, en büyük insanlık suçunu işleyerek 27 Mayıs'tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti vesayet rejimine dönüştürdü. Hukuk katledildi, jakoben zihniyet tarafından demokrasi ayaklar altına alındı, millet iradesinin üzerine ipotek koyuldu. Demokrasi tarihimiz bir kez daha kirletildi. Milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha kınıyor, milletin bir daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni ediyoruz."

