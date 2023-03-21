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Gündem 27 bin 500 lirayı depremzede olan sahibine ulaştırdı
Gündem

27 bin 500 lirayı depremzede olan sahibine ulaştırdı

Mardin'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda özel güvenlik görevlisinin bulduğu 27 bin 500 lira, sahibi olan depremzedeye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 14:50:00 - 2023-03-21 14:50:43
27 bin 500 lirayı depremzede olan sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek KYK yurdunda kalan depremzede Yurdagül Mutlu, asansöre binerken içinde para bulunan çantasını düşürdü.

Yurtta özel güvenlik görevlisi Mehmet Fatih Atılmış, asansöre bineceği sırada çantayı buldu.

Yapılan araştırmada içinde 27 bin 500 lira olan çantanın depremzede Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Para, tutanakla sahibine verildi

Atılmış, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için çalıştıklarını, ellerinden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevi başındayken asansöre bindiği sırada küçük bir çanta bulduğunu ve açmadan idareye götürdüğünü kaydeden Atılmış, "Orada çantada 27 bin 500 lira olduğunu gördük. Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutlu ise, "Allah razı olsun. Mardin'de insanlar çok iyi. Bizlere çok iyi bakıyorlar. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 

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