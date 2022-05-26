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Korona Virüs 26 Mart Perşembe günlük korona vaka tablosu
Korona Virüs

26 Mart Perşembe günlük korona vaka tablosu

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında iki yılı aşkın süre geride kaldı. Omicron varyantının etkisiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kaldırıldı. Vatandaşlar vaka sayısının binin altında olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Günlük korona tablosu

Yeniakit Publisher
2022-05-26 20:48:00 -
26 Mart Perşembe günlük korona vaka tablosu

Günlük koronavirüs vaka sayısı yakından takip ediliyor. 26 Mayıs Perşembe günü kaç korona vakası var?

26 Mart Perşembe günlük korona vaka tablosu

Son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1289 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 711 bin 493 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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