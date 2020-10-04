250 Millet Bahçesi’ni projelendirdik

Siirt temasları kapsamında katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Millet Bahçesi yatırımlarına yenilerinin ekleneceğini de müjdeledi. Kurum, ayrıca “Siirt’te İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansman için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi’ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

535 milyon liralık yatırım

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle bugüne kadar Siirt’e 535 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Kurum, şunları söyledi: “Toplam bin 286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği proje doğrultusunda Türkiye’de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt’imizde de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihaleyi yapıp 2022 yılına kadar konutlarımızı sahiplerine teslim edeceğiz. Öbür taraftan yakında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı projesine start vereceğiz. Bu proje için belediyemize 2 milyon lira kaynak aktarıyoruz.”

Riskli binaları yıktık

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, şöyle konuştu: “Siirt’te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460’ının yıkımını gerçekleştirdik. Malum, Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami’nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız, TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 Mart ayına kadar yapmak istiyoruz.”