250 av köpeği merada yarıştı

Kuzey Avcılar Gurubu tarafından her yıl düzenlenen geleneksel "Geleneksel Av Köpekleri Mera Yarışması’nın bu yıl 5’incisi yapıldı. Ülkenin bir çok şehrinden gelen avcılarla birlikte geniş katılın olduğu yarışmaya 250 dolayında köpek merada hünerlerini sergiledi.

Bir avcının sahada en büyük yardımcısı olan av köpeklerinde daha kaliteli ve üstün ırkı yakalamak, bölgenin en iyi köpeklerinin belirlenmesi, avcıların bir araya gelmesi gibi bir çok etken nedeniyle düzenlenen yarışma bu yılda renkli geçti. Kuzey Avcılar Grubu Başkanı Oğuz Tömekçe, Başkan Yardımcısı Fatih Seçer ile Kuzey Avcıları’nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Sakarya’nın yanı sıra Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bursa, Bilecik, Kütahya, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bursa gibi bir çok ilden katılım gerçekleşti.

“Bir çok ilden avcı katıldı”

Geleneksel Av Köpekleri Mera Yarışması’nın 5’nci buluşmasında söz alan Başkan Tömekçe, "Bu etkinliğimiz 30 güzel ve yürekli avcı arkadaşımızın hiç bir maddi kar gütmeden yola çıkmasıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta Marmara Bölgesi’nin yanı sıra bir çok ilden avcı arkadaşlarımızın katıldığı 750 dolayında avcının buluştuğu bir yarışma haline geldi. Bu yarışma ve beraberindeki etkinlikler nesillerin daha saf kan, kaliteli ve iyi av köpeklerine sahip olabilmelerine imkan sağlayacaktır" dedi.

“Teşekkür ediyoruz”

Türkiye’de av köpeklerinin kayıt altına alındığını anımsatan Başkan Yardımcısı Fatih Seçer ise av köpeği ırklarında kalite çıtasının yükseldiğini anımsattı. Yarışmaya 750 dolayında avcının 250 köpekle katıldığını anımsatan Seçer, "Bu yarışma artık bölgesel bir hale geldi. hatta bir adım ilerisi Marmara Bölgesi ile de sınırlı kalmadı. Bu yarışmanın yapımında bize katkısı büyük olan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Sakarya Merkez Avcılar derneği Başkanı Sedat Bıçakçı, sponsorlarımız Cevdet Bucak, Serkan tanır, İsmail Varoğlu, İsmail Temel, Yakup Uysun, İbrahim Koşar’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.